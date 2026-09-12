काली फिल्म पर चालान बना तो फॉर्च्यूनर वाले ने दिखाया एटीट्यूड, कहा- कल फिर लगवा लूँगा, परसों गाड़ी बदल दूंगा

आए दिन सोशल मीडिया पर लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो बनाने वाले भोपाल के ACP संतोष पटेल ने एक पोस्ट शेयर की है। जिसमें उन्होंने कहा है कि भोपाल पुलिस पूरी रात जागती है, सिर्फ इसीलिए कि पब्लिक को सुकून की नींद आए। एक फॉर्च्यूनर वाले ने हमसे कहा कि 'काली फ़िल्म मत निकालो, सिर्फ़ चालान काट दो' लेकिन हमारी पुलिस ने काली फ़िल्म निकाली और चालान भी काटा। तब वह बोला कि कल फिर से मैं लगवा लूँगा, तो हमने भी कहा कि गाड़ी नंबर लिख लिया है। कल फिर से हमारी पुलिस चालान काटेगी और काली फ़िल्म निकालेगी। इस पर वो बोला कि परसों मैं गाड़ी बदल दूँगा। तभी एक भोपाली पास आए और बोले कि इन्हें बाप की दौलत मिली है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, वरना मेहनत की कमाई वाला ऐसी ठसक नहीं दिखाता। हमारा निष्कर्ष यही निकला कि बच्चों को पैसे देने के साथ-साथ, 'पैसे कैसे कमाए' उसकी भी सीख देना चाहिए।