Bhopal News: लहंगा पड़ा महंगा, मेकअप आर्टिस्ट ने इंस्टाग्राम पर देखकर बुक किया था 2600 रुपये का लहंगा

पुलिस के अनुसार, पीड़ित शशांक वर्मा टीटी नगर स्टेडियम स्थित बीएलसीसी में मेकअप आर्टिस्ट का काम करने के साथ पढ़ाई भी करता है। उसने 3 सितंबर को इंस्टाग्राम के जरिए 2600 रुपए में लहंगा बुक किया था। इसके बाद उसे मोबाइल पर एक लिंक भेजा गया। 7 सितंबर को अलग-अलग मोबाइल नंबरों से फोन आया। कॉल करने वालों ने खुद को डिलीवरी से जुड़ा बताया और कहा कि पार्सल अटक गया है। उसे आगे भेजने के लिए 1999 रुपए जमा करने होंगे। शशांक ने बताए गए यूपीआइ नंबर पर रकम भेज दी। इसके बाद डिलीवरी बॉय बनकर बात करने वाले ने 1900 और 99 रुपए अलग-अलग भेजने को कहा। ये रकम भी ट्रांसफर करा ली। ठगों ने रिफंड का झांसा दिया। पहले 5160 रुपए, फिर नेटवर्क की समस्या बताकर 14 317 ट्रांसफर करा लिए।