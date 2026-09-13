Bhopal news: ‘भारत सरकार’ लिखी कार में घूमती थी तृप्ति, ससुर को हुआ शक, खोली फर्जी IAS की पोलपट्टी

Bhopal news: लाल साड़ी, सरकारी अफसर की तरह रौब, भारत सरकार लिखी कार और आइएएस ट्रेनिंग से जुड़े सहित एसडीएम गोविंदपुरा होने का दस्तावेज… नकली आइएएस तृप्ति सिंह ने पहचान को इस तरह तैयार किया था कि उसे देखकर हर कोई यकीन कर लेता था। यही नहीं परिवार से लेकर करीबी रिश्तेदार भी भरोसा करते रहे। बागसेवनिया पुलिस जांच में आया है कि अब तक 13 लोगों से डेढ़ करोड़ रुपए तक की ठगी की है। यही नहीं फर्जी अफसर का शक सबसे पहले ससुर को हुआ था। फिर उन्होंने आरटीआइ के जरिए जानकारी मांगी और इसके बाद उसके फर्जी अफसर होने का राज खुलता चला गया। वहीं जांच में ठगी करने की एक बाद एक पूरी परतें खुलने लगी।