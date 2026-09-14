Bhopal news: फेमस होटलों के किचन में सड़ा खाना ! मशरूम से लेकर 50 किलों सड़े आलू, एक्सपायरी ब्रेड मिले

Bhopal news: मध्यप्रदेश में भोपाल शहर के बड़े और नामचीन होटल-रेस्टोरेंटों के चमकदार माहौल के पीछे किचन की तस्वीर चिंताजनक मिली है। खाद्य सुरक्षा विभाग की दो दिन चली कार्रवाई में कई प्रतिष्ठानों में सड़े-गले खाद्य पदार्थ, एक्सपायरी के बाद रखी सामग्री, गंदे स्टोरेज, खुले डस्टबिन और खाद्य सुरक्षा मानकों में में गंभीर कमियां सामने आई। टीम ने शहर के 10 होटल और रेस्टोरेंट की जांच की, संदिग्ध खाद्य सामग्री के नमूने लिए और संबंधित प्रबंधन को सुधार नोटिस जारी किए है। जानिए किन होटलों में क्या मिला…