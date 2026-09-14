‘हमें हमारे पापा से मिला दो…’ पिता को ढूंढने 1400 किमी दूर से भोपाल आईं बेटियां

पिता के लापता होने के बाद अब दोनों बहनों ने उन्हें ढूंढने का बीड़ा उठाया है। करीब 1400 किमी का सफर कर दोनों बहनें भोपाल पहुंची। भोपाल में उनका कोई परिचित या रिश्तेदार नहीं है, ऐसे में जब नेपाली समाज को इसकी जानकारी लगी तो वो दोनों बहनों की मदद के लिए आगे आया। नेपाली समाज ने दोनों के रहने और खाने की व्यवस्था की है। दोनों बेटियों भूमिका और अनुजा ने भोपाल में पुलिस अधिकारियों से पिता को ढूंढने की गुहार लगाई है और बीते 4-5 दिनों से पुलिस के साथ मिलकर पिता को ढूंढने में जुटी हुई हैं। दोनों बहनों का कहना है कि जब तक पिता का पता नहीं चल जाता, वे वापस नहीं जाएंगी।