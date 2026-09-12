Panna Crime: प्रेमिका ने पहाड़ी पर बुलाया, रात 12.30 बजे दोस्तों को वापस भेजा, पर खुद नहीं लौटा संदीप

दोस्तों के मुताबिक उसके बाद संदीप का फोन नहीं आया और कॉल करने पर उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। संदीप के घर न पहुंचने पर परिजनों ने उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन कहीं पर भी पता न चलने पर 10 सितंबर को कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस संदीप की तलाश कर रही थी इसी बीच शनिवार 12 सितंबर को पहाड़ी पर उसका शव मिला। शव 3-4 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने एफएसएल टीम से भी घटनास्थल की जांच कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल हर पहलू से जांच की जा रही है।