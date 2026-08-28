Panna News: बोरवेल हादसे ने 8 दिन में छीन लिए परिवार के तीन सदस्य, पिता-भाई के निधन पर नोएडा से घर आया था सतीश

Panna Borewell Accident: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के पवई थाना क्षेत्र के नारायणपुरा गांव में एक परिवार पर बीते 8 दिनों में ऐसी विपत्ति आई कि पूरा परिवार स्तब्ध है। परिवार के तीन सदस्यों की 8 दिन के भीतर एक ही बोरवेल में हादसे में जान चली गई है। 8 दिन पहले 20 अगस्त को बोरवेल में मोटर सुधारने के दौरान पिता उजागर लाल वर्मन और बेटे अटलराम वर्मन की जान गई थी। अब उसी बोरवेल में हुए एक और बेटे 32 वर्षीय सतीश वर्मन की भी जान चली गई। एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत के बाद गांव में शोक का माहौल है।