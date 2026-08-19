भारी बारिश का अलर्ट… पन्ना में 20 अगस्त को स्कूल बंद, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

बुधवार को मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए जो बुलेटिन जारी किया है उसमें गुरुवार की सुबह 8.30 बजे तक पन्ना जिले में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही सतना, कटनी, दमोह, मैहर और छतरपुर जिलों में अतिभारी बारिश का ओरेंज अलर्ट व विदिशा, रायसेन, दतिया, भिंड, सीधी, रीवा, मऊगंज, शहडोल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पांढुर्णा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की मानें तो मानसून ट्रफ मध्य समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर मध्यप्रदेश से होते हुए उत्तर झारखंड और उससे लगे दक्षिण-पश्चिम बिहार व दक्षिण-पूर्व उत्तर प्रदेश के ऊपर स्थित ड्रिपेशन से जुड़े चक्रवातीय परिसंचरण से दक्षिण गुजरात क्षेत्र तक फैली हुई है।