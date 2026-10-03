पन्ना में रात के अंधेरे में हाइवे पर पहुंचा कछुआ, सूचना मिलते ही बचाने पहुंचा वन अमला

वन अमले ने रेस्क्यू के बाद कछुए को उसके लिए उपयुक्त सुरक्षित जलाशय में छोड़ दिया। इस तरह हाईवे पर वाहनों की चपेट में आने का खतरा टल गया और कछुआ अपने प्राकृतिक वातावरण में वापस पहुंच गया। वन विभाग की तत्परता वन्यप्राणियों के संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता का उदाहरण बनी। दक्षिण पन्ना वनमंडल ने नागरिकों से अपील की है कि सड़क या राजमार्ग पर कोई वन्यप्राणी दिखाई दे तो वाहन की गति तत्काल कम करें और उसे सुरक्षित रूप से रास्ता पार करने का अवसर दें। जरूरत पड़ने पर वन विभाग को सूचना दें, ताकि समय रहते वन्यप्राणी को सुरक्षित बचाया जा सके।