झांसी की महिला की चमकी किस्मत, पन्ना में दो दिन में मिले चार चमचमाते हीरे

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के धायपुरा गांव की रहने वाली गुड्डी देवी ने अपने पति राजकुमार श्रीवास के साथ पन्ना के सरकोहा इलाके में स्थित उथली खदान में पट्टा लिया था। पति-पत्नी करीब 6 महीने से खदान में हीरे ढूंढ रहे थे लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। दो दिन पहले गुड्डी देवी की किस्मत बदली और दो दिन में चार चमचमाते हीरे उन्हें मिले हैं। गुड्डी देवी ने बताया कि वो मूल रूप से पन्ना की ही रहने वाली हैं और झांसी में उनकी शादी हुई थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जो चार हीरे गुड्डी देवी को मिले हैं उनका कुल वजन 5.16 कैरेट है। एक हीरा 1.44 कैरेट का कम चमक वाला, दूसरा 1.62 कैरेट का उज्ज्वल, तीसरा 1.29 कैरेट का उज्वल और चौथा 0.81 कैरेट का कम चमक वाला हीरा है। इन चारों हीरों की कीमत करीब 12 लाख रुपये बताई जा रही है।