भाजपा नेत्री का पति गिरफ्तार, जानलेवा हमले का आरोप

मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में भाजपा नेत्री अमिता बागरी के पति अमित जैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमिता बागरी गुनौर से समाजवादी पार्टी की पूर्व विधानसभा प्रत्याशी थीं। अमिता बागरी के पति अमित जैन को पन्ना पुलिस ने रायसेन टोल नाके से गिरफ्तार किया है। अमिता के पति पर देवेंद्रनगर में कपड़ा दुकान पर हुए जानलेवा हमले (धारा 307) के तहत मामला दर्ज हुआ था और उसके बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का देवेंद्र नगर में पैदल मार्च भी निकाला। हालांकि अमिता बागरी ने वीडियो जारी कर इस कार्यवाही को राजनीति से जोड़ते हुए अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं।