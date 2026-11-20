Panna Auto Driver Finds Diamond, हीरा दिखाते हुए सोनू रैकवार (Source-Patrika)
Panna Auto Driver Finds Diamond: किस्मत कब और कहां चमक जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के पन्ना जिले से सामने आया है। यहां ऑटो चलाकर परिवार का पालन पोषण करने वाले एक ऑटो ड्राइवर की मेहनत को आखिरकार धमती ने अनमोल तोहफे के रुप में लाटा दिया। ऑटो चलाकर परिवार का गुजर-बसर करने वाले सोनू रैकवार को अपनी पहली ही खदान में 3.17 कैरेट का हीरा मिला है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। सोनू ने महज 15 दिन पहले ही रानीपुर क्षेत्र में हीरे की खदान शुरू की थी। इतनी कम अवधि में बेशकीमती हीरा मिलने से उनके परिवार में खुशी का माहौल है।
हीरे को पन्ना के हीरा कार्यालय में जमा कराने पहुंचे सोनू रैकवार ने बताया कि उन्होंने बीते कुछ दिनों से सपनों में हीरा दिखाई देता था। अपने सपने के बारे में उसने जब परिवार के लोगों को बताया तो परिवार के लोगों ने हीरा खदान लेने को कहा। उसने करीब 15 दिन पहले ही रानीपुर क्षेत्र में हीरा खदान का पट्टा लिया था और खुदाई शुरू की थी। कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद सोनू को हीरा खदान से 3.17 कैरेट का हीरा मिला है। हीरे को सोनू ने हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। उनका कहना है कि नीलामी से मिलने वाली राशि का उपयोग वे दोबारा खदान लगाने में करेंगे।
हीरा पारखी अनुपम सिंह के अनुसार, सोनू को मिला हीरा जेम्स क्वालिटी का है, जिसे आगामी नीलामी में रखा जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि हीरा कार्यालय में अब तक 175 हीरे जमा हो चुके हैं, जिनका कुल वजन 387.21 कैरेट है। इनकी अनुमानित कीमत 3 करोड़ 1 लाख रुपए बताई गई है। सोनू को सपने में हीरा दिखना और फिर महज 15 दिनों के अंदर ही हीरा खदान में हीरा मिलना शहर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है।
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