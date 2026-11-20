Panna Auto Driver Finds Diamond: किस्मत कब और कहां चमक जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के पन्ना जिले से सामने आया है। यहां ऑटो चलाकर परिवार का पालन पोषण करने वाले एक ऑटो ड्राइवर की मेहनत को आखिरकार धमती ने अनमोल तोहफे के रुप में लाटा दिया। ऑटो चलाकर परिवार का गुजर-बसर करने वाले सोनू रैकवार को अपनी पहली ही खदान में 3.17 कैरेट का हीरा मिला है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। सोनू ने महज 15 दिन पहले ही रानीपुर क्षेत्र में हीरे की खदान शुरू की थी। इतनी कम अवधि में बेशकीमती हीरा मिलने से उनके परिवार में खुशी का माहौल है।