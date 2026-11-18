जब पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ की थी, बयान दर्ज किया था और उसका वीडियो भी बनाया था, तो फिर इस मामले में जवाबदेही तय क्यों नहीं की गई? अब रेत के ट्रैक्टरों से वसूली के इस मामले और पूछताछ के वीडियो के सामने आने से पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आए मामले में जवाबदेही तय नहीं होना व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। इस पूरे मामले पर पन्ना एसपी सव्यसाची सराफ का कहना है कि मेरे संज्ञान में मामला नहीं है। हम मामले की जांच करवाएंगे, गड़बड़ी सामने आई तो कार्रवाई भी करेंगे।