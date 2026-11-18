जिन दो लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान रामकिशोर झाड़े (34), निवासी देहगुढ़ और संजय उइके (22), निवासी इमलीढाना मलाजपुर के तौर पर हुई है। जबकि जो पांच लोग बीमार हैं उनकी पहचान सहदेव, मोहन, विजय, राकेश और सहदेव के तौर पर हुई है, ये सभी अल्वेरा (आठनेर) के रहने वाले हैं। मृतकों का पीएम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। परिजनों की रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस का कहना है कि जड़ी-बूटी के सेवन के बाद मौत होने की बात सामने आई है, लेकिन मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा।