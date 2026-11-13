13 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बैतूल

746 किमी. दूर से उज्जैन महाकाल दर्शन करने जा रहा था परिवार, रास्ते में हो गई बड़ी अनहोनी

Road accident: रायपुर से उज्जैन महाकाल दर्शन जा रहे श्रद्धालुओं की कार बैतूल में पलट गई। हादसे में आठ लोग घायल हुए, दो की हालत गंभीर है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

बैतूल

image

Astha Awasthi

Updated: 13 Nov 2026, 12:43 PM IST

भीषण सड़क हादसे का शिकार अर्टिगा कार (Photo Source - Patrika)

भीषण सड़क हादसे का शिकार अर्टिगा कार (Photo Source - Patrika)

Betul news: छत्तीसगढ़ के रायपुर से उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की अर्टिगा कार बैतूल जिले में परतापुर के पास भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। सड़क किनारे खड़े ट्रक को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार आठ श्रद्धालु घायल हो गए जिनमें छह को मामूली चोटें आई हैं जबकि दो श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार वालों को घटना की जानकारी दे दी गई है।

दर्शन से पहले हो गया हादसा

जानकारी के अनुसार घटना सुबह करीब 5 बजे झीटापाटी के पास हुई। रायपुर छत्तीसगढ़ से श्रद्धालुओं का दल अर्टिगा कार से उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए निकला था। इसी दौरान सड़क किनारे खड़े ट्रक को देखकर चालक ने कार को बचाने का प्रयास किया लेकिन वाहन अनियंत्रित हो गया और सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने कार के अंदर बैठे लोगों की मदद की। वाहन में सवार पारस साहू, तुषार, हरि वर्मा, दीपक राजपूत, कमलेश, कुणाल मोर, पवन साहू सहित अन्य श्रद्धालु घायल हुए हैं। घायलों ने बताया कि वे तीसरी बार रायपुर से उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में अचानक से हादसे का शिकार हो गए। इससे पहले की वे कुछ समझ पाते कार पलट चुकी थी। फिलहाल सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है।

’40 दिन में 9 मर्डर…’, भोपाल में बेखौफ हुए अपराधी, रिटायर्ड IAS की हत्या के बाद भी नहीं थम रही जानलेवा घटनाएं

ये भी पढ़ें
क्राइम सीन, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

घायलों का इलाज जारी

घटनास्थल पर हादसे के बाद काफी देर तक सड़क पर जाम लग गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंच गए। घायलों को कार से बाहर निकालकर एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया। गंभीर रूप से घायल दो श्रद्धालुओं की हालत पर विशेष नजर रखी जा रही है। हादसे की सूचना मिलने के बाद परिजन भी चिंतित हो गए और उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

इंदौर में लग्जरी कार मालिकों की डिमांड पूरी, अब मिलेगा 100 ऑक्टेन वाला ‘एथेनॉल फ्री’ पेट्रोल

ये भी पढ़ें
पेट्रोल, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.