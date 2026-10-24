15 साल के नाबालिग की शातिर प्लानिंग, बैतूल में बैंक के असिस्टेंट मैनेजर के साथ मिलकर FD से निकाले डेढ़ करोड़ रुपये

Betul Bank FD Fraud: मध्यप्रदेश के बैतूल में पुलिस ने बैंकिंग फ्रॉड के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक 15 साल का नाबालिग है जो कि गिरोह का मास्टरमाइंड है, जबकि दूसरा बैंक का असिस्टेंट मैनेजर है और तीसरा टैक्सी ड्राइवर है जिसके खाते में पैसों को ट्रांसफर किया गया था। आरोपियों ने कई जिंदा लोगों को कागजों पर मृत दिखाकर उनकी FD से डेढ़ करोड़ रुपये निकाले थे।