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15 साल के नाबालिग की शातिर प्लानिंग, बैतूल में बैंक के असिस्टेंट मैनेजर के साथ मिलकर FD से निकाले डेढ़ करोड़ रुपये

Bank FD Fraud: महाराष्ट्र बैंक के असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 गिरफ्तार, 15 साल का नाबालिग गैंग का मास्टरमाइंड, जिंदा लोगों को मृत बताकर FD से निकाले डेढ़ करोड़ रुपये।
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बैतूल

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Shailendra Sharma

Updated: 24 Oct 2026, 5:53 PM IST

betul police

betul police, फ्रॉड केस के आरोपी और खुलासा करती पुलिस (Source-Betul Police Facebook Page)

Betul Bank FD Fraud: मध्यप्रदेश के बैतूल में पुलिस ने बैंकिंग फ्रॉड के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक 15 साल का नाबालिग है जो कि गिरोह का मास्टरमाइंड है, जबकि दूसरा बैंक का असिस्टेंट मैनेजर है और तीसरा टैक्सी ड्राइवर है जिसके खाते में पैसों को ट्रांसफर किया गया था। आरोपियों ने कई जिंदा लोगों को कागजों पर मृत दिखाकर उनकी FD से डेढ़ करोड़ रुपये निकाले थे।

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Updated on:

24 Oct 2026, 5:53 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / 15 साल के नाबालिग की शातिर प्लानिंग, बैतूल में बैंक के असिस्टेंट मैनेजर के साथ मिलकर FD से निकाले डेढ़ करोड़ रुपये

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