बैतूल में दो वाहनों भरकर ले जाए जा रहे थे 20 गौवंश, पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पकड़ा, 4 आरोपी फरार

पुलिस के अनुसार, सोमवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पिकअप में गौवंश भरकर महाराष्ट्र की ओर ले जाए जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने ग्राम देशावाड़ी में बजरंग मंदिर के पास घोड़ाडोंगरी रोड पर वाहन चेकिंग की। इस दौरान पिकअप क्रमांक एमएच 46 बीएम 9753 में 12 गौवंश ठूंस-ठूंसकर भरे मिले। उनके मुंह और पैर बंधे हुए थे। पुलिस को देखकर चालक और उसका साथी वाहन छोड़कर भाग गए। पुलिस ने 5 लाख रुपए कीमत की पिकअप और 60 हजार रुपए कीमत के गौवंश जब्त किए।