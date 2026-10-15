मोबाइल और कुर्सी पर लगातार बैठने से युवाओं में बढ़ रहा कमर दर्द, कमजोर हो रही कमर

बैतूल जिला अस्पताल में प्रतिदिन कमर दर्द, जोड़ दर्द, मांसपेशियों में खिचाव संबंधी समस्या के 50 से 60 मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें बुजुर्ग और युवा भी शामिल हैं। दिनभर बैठकर काम करने और नियमित व्यायाम नहीं करने से कमर और पेट की मांसपेशियां कमजोर पड़ सकती हैं। इससे शरीर की मुद्रा प्रभावित होती है और पीठ दर्द की आशंका बढ़ सकती है। युवाओं में पढ़ाई, मोबाइल और कंप्यूटर के सामने बिताया जाने वाला अधिक समय भी चिंता का विषय है। हालांकि, हर प्रकार का पीठ दर्द केवल मोबाइल या गलत मुद्रा के कारण नहीं होता। इसके पीछे अन्य चिकित्सकीय कारण भी हो सकते हैं।