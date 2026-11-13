’40 दिन में 9 मर्डर…’, भोपाल में बेखौफ हुए अपराधी, रिटायर्ड IAS की हत्या के बाद भी नहीं थम रही जानलेवा घटनाएं

क्राइम सीन, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
Bhopal news: मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 40 दिनों में 9 लोगों की हत्या कर दी गई। 30 सितंबर को रिटायर्ड आइएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या के बाद शहर में शुरू हुआ हत्याओं का सिलसिला रुक नहीं रहा है। अक्टूबर और नवंबर में लगातार हत्या, चाकूबाजी और जानलेवा हमलों की घटनाएं सामने आती रहीं। सबसे चौंकाने वाली बात है कि दीपावली पर शहर में तीन लोगों की जान चली गई। पुलिस के सुरक्षा इंतजामों और अपराधियों पर नियंत्रण के दावों के बीच हो रही इन वारदातों ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 30 सितंबर से 9 नवंबर के दौरान लूट, पैसों के लेनदेन, पुरानी रंजिश और मामूली विवादों में लोगों की जान गई।
पैसों के लिए बुजुर्ग महिला की हत्याः दीपावली की तैयारियों के बीच शाहजहांनाबाद के वाजपेयी नगर मल्टी में बुजुर्ग कलारी देवी की लूट के इरादे से हत्या कर दी गई। आरोपी महिला ने नकदी और कीमती सामान लूटने वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि, पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लूटा गया सामान बरामद कर लिया।
दीपावली की रात 9 नवंबर को हनुमानगंज इलाके में पटाखे फोड़ने की बात पर पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि अनिकेत खटीक की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।
2 नवंबर को छोला मंदिर इलाके में नरेंद्र साहू ने कथित तौर पर मां, पत्नी और दो बच्चों की हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या की इस घटना से पूरा शहर दहल गया था।
पैसों के विवाद में बुधवार देर रात दुलीचंद का बाग इलाके में समीर खान पर अभय अहिरवार ने चाकू से हमला कर दिया। इसके अलावा अक्टूबर और नवंबर में हनुमानगंज, श्यामला हिल्स, शाहपुरा, हबीबगंज और कोहेफिजा सहित कई इलाकों में चाकूबाजी की घटनाएं सामने आईं। इनमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। त्योहार के दौरान वाहनों में तोड़फोड़ की घटनाओं ने भी लोगों की चिंता बढ़ाई।
रुपए के लेनदेन में ऑटो चालक की निर्मम हत्या की घटना का मामला सामने आया है। शाहजहांनाबाद थाना क्षेत्र के संजय नगर पानी की टंकी निवासी 38 वर्षीय राजेश यादव पिता सत्यनारायण यादव को दीपावली की रात उसी मुहल्ले में रहने वाले अलीम ने घर में घुसकर पाइप से हमला कर गंभीर घायल कर दिया और फरार हो गया। परिजनों ने हमीदिया में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान गुरुवार को राजेश की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी है। टीआइ उमेश पाल चौहान ने बताया, विवाद की वजह दो हजार रुपए है, जो राजेश ने अलीम से लिए थे।
मृतक के छोटे भाई देवराज यादव ने पुलिस को बताया, रकम वापस नहीं मिलने से नाराज शोएब उर्फ अलीम 9 नवंबर की रात दो बजे राजेश के घर गया और गाली-गलौज करते हुए लोहे के पाइप से राजेश के सिर, हाथ और पैरों पर कई बार वार किए, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। राजेश सीएनजी ऑटो चलाकर परिवार का खर्च उठाता था। उसकी पत्नी की आठ साल पहले जलने से मौत हो गई थी। परिवार में दो बच्चे है। दीपावली के कारण दोनों बच्चे नानी के घर गए हुए थे। घटना के समय राजेश घर में अकेला था।
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