’40 दिन में 9 मर्डर…’, भोपाल में बेखौफ हुए अपराधी, रिटायर्ड IAS की हत्या के बाद भी नहीं थम रही जानलेवा घटनाएं

Bhopal news: मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 40 दिनों में 9 लोगों की हत्या कर दी गई। 30 सितंबर को रिटायर्ड आइएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या के बाद शहर में शुरू हुआ हत्याओं का सिलसिला रुक नहीं रहा है। अक्टूबर और नवंबर में लगातार हत्या, चाकूबाजी और जानलेवा हमलों की घटनाएं सामने आती रहीं। सबसे चौंकाने वाली बात है कि दीपावली पर शहर में तीन लोगों की जान चली गई। पुलिस के सुरक्षा इंतजामों और अपराधियों पर नियंत्रण के दावों के बीच हो रही इन वारदातों ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 30 सितंबर से 9 नवंबर के दौरान लूट, पैसों के लेनदेन, पुरानी रंजिश और मामूली विवादों में लोगों की जान गई।