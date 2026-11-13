मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा में SIR के नाम पर बड़ा खेल ! 164 मतदाताओं के पते गायब

Indore news:मध्यप्रदेश के इंदौर शहर मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के बाद सामने आई फाइनल सूची ने चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंदौर में 1440 मतदाताओं के घर का पता ही दर्ज नहीं है। उन्हें बेघर बता पते के कॉलम में जीरो दर्ज किया गया है। चौंकाने वाला मामला नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा इंदौर-1 का है। यहां 387 मतदान केंद्रों में से 41 बूथों पर 164 मतदाताओं के घर का पता गायब है। इन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल हैं, लेकिन उन्हें जीरो पते वाला बताया है। खास यह है कि जो लोग वर्षों से यहां रह रहे हैं, उनके घर के पते जीरो बताए गए हैं।