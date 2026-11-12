इंदौर में पुरानी कार खरीदना हुआ महंगा, अब नामांतरण पर देना होगा अतिरिक्त टैक्स

इस बदलाव का सबसे बड़ा असर दिल्ली और दूसरे प्रदेशों से लग्जरी गाडिय़ां खरीदकर मध्यप्रदेश में बेचने वाले कारोबारियों पर पड़ सकता है। दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध के चलते वहां से पुरानी लग्जरी कारें दूसरे राज्यों में लाकर बेचने का कारोबार बढ़ा है। 50-60 लाख से लेकर एक करोड़ रुपए तक की महंगी कारें दिल्ली में अपेक्षाकृत कम कीमत पर मिल जाती हैं। एजेंट इन्हें खरीदकर मध्यप्रदेश में री-रजिस्ट्रेशन और नई सीरीज का नंबर मिलने के बाद बेचते हैं। अब इन गाडिय़ों पर भी कीमत के अनुपात में अतिरिक्त टैक्स का बोझ बढऩे से कारोबारियों का मुनाफा प्रभावित हो सकता है। महंगी कारों के खरीदारों को भी नामांतरण के समय बड़ी रकम चुकानी पड़ सकती है। यानी अब पुरानी लग्जरी कार का सौदा करने से पहले सिर्फ उसकी कंडीशन और कीमत नहीं, बल्कि आरटीओ में होने वाले खर्च का हिसाब लगाना भी जरूरी होगा।