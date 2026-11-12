अशोकनगर में ‘शराब’ के नाम पर बेच रहा था ‘जहर’, अब 12 महीने जेल में दिन-रात काटेगा तस्कर, 1.25 लाख रुपए जुर्माना

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हर्षिता शर्मा गौर के न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्यों और तर्कों से पूरी तरह सहमत होकर आरोपी भारत यादव को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषी भारत यादव को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और इसके साथ ही उस पर 1.25 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामले में पैरवी एडीपीओ शबनम बानो ने की थी। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है। इस कार्रवाई को अवैध और जहरीली शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि बिना लाइसेंस बिकने वाली शराब की खरीदारी न करें और ऐसी गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें।