‘टैक्स हम भरें फिर सफाई भी खुद करें?’ बोलेरो में कचरा भरकर लाया युवक, चंदेरी नगर पालिका के गेट पर फैंक गया

बताया जा रहा है कि, ये पूरा मामला चंदेरी शहर के पंचम नगर इलाके का है। बताया जा रहा है कि, यहां रहने वाले वीर बुंदेला नाम के युवक के क्षेत्र में नगर पालिका का कचरा वाहन आया था, लेकिन वो उसके घर का कचरा उठाए बिना ही वहां से आगे निकल गया। इस अनदेखी से युवक इतना खफा हुआ कि, उसने खुद अपने घर का सारा कचरा अपनी बोलेरो कार में भरा और सीधे नगर पालिका कार्यालय लेकर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने परिसर के मुख्य गेट के ठीक बाहर, जहां कचरा वाहन खड़ा था, उसी के सामने अपना पूरा कचरा पलट दिया। यही नहीं शख्स ने उसी स्थान पर खड़े होकर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वीडियो भी बना लिया। साथ ही, कचरा वाहन चालक पर कई आरोप भी लगाए।