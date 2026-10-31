जुड़वा बच्चों को जन्म देकर अस्पताल से भागी, 2 दिन में तीन नाबलिग बनी मां, अशोकनगर में बेटियों से छिन रहा बचपन

Ashoknagar Minor Girls Pregnancy: अशोकनगर जिले की स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है। जिन कोमल हाथों में किताबें, कॉपियां और खिलौने होने चाहिए थे, उस उम्र में उनकी गोद में बच्चे आ रहे हैं। जिला अस्पताल में महज दो दिन में तीन नाबालिगों के प्रसव हुए हैं। अक्टूबर में अब तक पांच किशोरियां मां बन चुकी हैं। एक नाबालिग जुड़वां बच्चों के साथ अस्पताल में भर्ती हुई, लेकिन पुलिस के को सूचना दिए जाने की भनक लगते ही भाग निकली। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि बाल विवाह पर रोक दावों के बावजूद कम उम्र में बेटियों की शादी और मातृत्व का सिलसिला थमा नहीं है।