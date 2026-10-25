Success Story: कभी पत्थर तोड़कर चलाते थे घर, 10 साल की उम्र में खदानों में की मजदूरी, आज बन गए सरपंच

Success Story: सफलता की कहानियां अक्सर उन लोगों की होती हैं जो हार नहीं मानते, जो परिस्थितियों को दोष देने के बजाय उनसे लड़ते हैं। ऐसी ही कहानी है चंदेरी विकासखंड की ग्राम पंचायत खागल दुधराई के 44 वर्षीय सरपंच बलवीर सिंह यादव की। उन्होंने पत्थर खदानों में मजदूरी से लेकर सरपंच बनने तक का जो सफर तय किया है, वह हर युवा के लिए मिसाल है। बलवीर सिंह का बचपन आसान नहीं था। महज 10 साल की उम्र से ही उन्होंने पत्थर की खदानों में मजदूरी करना शुरू कर दिया था और ट्रकों पर भी काम किया। 12 किमी दूर स्कूल था तो पैदल ही पढऩे भी जाते थे। 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद, उन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए मुंगावली में वर्ष 2002 से 2008 तक ट्रैक्टर सेल्समैन के रूप में काम किया, ट्रैक्टर बिकने पर मिलने वाले कमीशन पर गुजारा किया और अपनी मेहनत से कभी मुंह नहीं मोड़ा। जो आज सफल इंसान हैं।