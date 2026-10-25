25 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

एमपी के 93 अफसरों को भारी पड़ी पुरानी करतूतें, कुंडली खुलते ही विभागों में मची खलबली

MP Police दागी ट्रैक रिकॉर्ड पड़ा भारी, अधिकारियों का प्रमोशन रद्द, सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग ने पाया अयोग्य
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Updated: 25 Oct 2026, 7:43 AM IST

एमपी गवर्नमेंट

एमपी गवर्नमेंट- image wikipedia.org

MP Police मध्यप्रदेश में अधिकारियों का अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। उन्हें पुरानी करतूतें भारी पड़ रहीं हैं। सरकार कई अधिकारियों को पदोन्नत कर रही है लेकिन जैसे ही कुंडली खुलती है, हकीकत सामने आ जाती है। ऐसे में उन्हें मूल पदोें पर वापस भेज दिया जाता है। पिछले करीब 4 माह में प्रदेश के ऐसे 93 अधिकारियों को उनका दागी ट्रैक रिकॉर्ड भारी पड़ चुका है। उन्हें प्रमोशन देकर निरस्त कर दिया गया है। विभागीय जांच और आपराधिक प्रकरणों के चलते सरकार उनकी पदोन्नति का आदेश वापस ले चुकी है। इससे प्रशासनिक गलियारों में खलबली मची है।

प्रदेश के 15 पुलिस अधिकारियों की उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) पद पर पदोन्नति निरस्त कर दी गई है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने 13 जुलाई 2026 को जारी पदोन्नति आदेश में संशोधन करते हुए अधिकारियों का डीएसपी पद पर प्रमोशन रद्द किया है।

पदोन्नति देने के बाद अधिकारियों की कुंडली सामने आई। पता चला कि कोई अधिकारी विभागीय जांच में घिरा है तो​ किसी पर आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं। पदोन्न​त हुए कुछ अधिकारियों पर दंड प्रभावशील होने की भी बात सामने आई। इससे गृह विभाग के अधिकारी हैरान रह गए। विभाग ने तुरंत नया आदेश निकालकर उनकी पदोन्नतियां निरस्त कर दीं।

प्रभावितों में 12 निरीक्षक

गृह विभाग के आदेश से प्रभावितों में 12 निरीक्षक शामिल हैं। इसके साथ ही विशेष शाखा की एक निरीक्षक, विसबल का एक निरीक्षक और एक रक्षित निरीक्षक की पदोन्नति भी वापस ली गई है।

इससे पहले भी 78 अधिकारियों को हटाया

इससे पहले 78 अधिकारियों की भी पदोन्नति वापस ली जा चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के आदेश के आधार पर पुलिस मुख्यालय भोपाल ने यह फैसला लिया था। पदोन्नत किए गए अधिकारियों को विभिन्न कारणों से प्रमोशन के लिए अनफिट माना गया था। पुलिस के 78 उप निरीक्षकों और कार्यवाहक निरीक्षकों को जुलाई में पदोन्नत किया गया था। इन्हें निरीक्षक बनाया गया था। 1 सितंबर को नया आदेश जारी कर प्रमोशन निरस्त कर दिया था। इनमें से कुछ अधिकारी विभागीय जांच में घिरे थे। कुछ पर आपराधिक प्रकरणों चल रहे थे।

IPS की कड़की से थर्रा गया था आसाराम, सपाट शब्दों में पूछा था: बाबा तू तो ये बता कि तूने क्या किया

ये भी पढ़ें
आसाराम

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 Oct 2026, 7:43 AM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के 93 अफसरों को भारी पड़ी पुरानी करतूतें, कुंडली खुलते ही विभागों में मची खलबली

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गैस उपभोक्ता जाने लें, फ्री में होती है e-KYC, पैसे मांगे तो करें शिकायत, भोपाल में होगी कार्रवाई

रसोई गैस सिलेंडर (Photo Source - Patrika)
भोपाल

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, लाभान्वित होंगे 11 करोड़ किसान

major announcement by shivraj singh chouhan for 11 crore farmers
भोपाल

कांग्रेस का पन्ना पर फोकस, अपना प्रभाव बढ़ाने 2 बड़े नेताओं ने बनाया प्लान

ken-betwa link project
भोपाल

MP में DGP की कुर्सी को लेकर नया ट्विस्ट, मकवाना के रिटायरमेंट पर DG जेल ने उठाए सवाल, CS से मिले

mp dgp kailash makwana retirement controversy varun kapoor objection
भोपाल

गुटखा-सुपारी खाने से मुंह खुलना बंद! AIIMS भोपाल ने खोजा बेहतर इलाज

gutkha side effects mouth opening problem aiims bhopal
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.