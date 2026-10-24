केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, लाभान्वित होंगे 11 करोड़ किसान

देश में किसानों की सुविधा के लिए उनकी डिजिटल पहचान तैयार कराई जा रही है। इसे फार्मर आईडी यानि किसान पहचान पत्र का नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत जमीन, बैंक खातों सहित अन्य जरूरी जानकारियां एक ही जगह प्राप्त होंगी। फार्मर आईडी से किसानों को खासी सहूलियत होगी। उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का आसानी से लाभ मिल सकेगा, सब्सिडी सीधे खातों में आएगी, कृषि ऋण (KCC) और फसल बीमा क्लेम में भी आसानी होगी। कई प्रकार के दस्तावेजों से भी मुक्ति मिल जाएगी। फार्मर आईडी के संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि 11 करोड़ किसानों की फार्मर आईडी तैयार हो चुकी है। अब इन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सकेगा। बता दें कि मध्यप्रदेश के भी 1 करोड़ से ज्यादा किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है।