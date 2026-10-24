गुटखा-सुपारी खाने से मुंह खुलना बंद! AIIMS भोपाल ने खोजा बेहतर इलाज

Gutkha side effects: गुटखा और सुपारी की लत धीरे-धीरे मुंह खोलने की क्षमता छीन सकती है। स्थिति गंभीर होने पर खाना चबाना और बोलना तक मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, यह बीमारी मुंह के कैंसर का खतरा भी बढ़ाती है। मरीजों के इलाज को बेहतर बनाने के लिए एम्स भोपाल के चिकित्सकों ने दो सर्जिकल तकनीकों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। इसमें ऑपरेशन के बाद मुंह खुलने की क्षमता (Mouth opening problem) और छह महीने तक उसके बरकरार रहने का आकलन किया गया। शोध फ्रांस से प्रकाशित प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है।