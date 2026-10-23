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एमपी में 31 अक्टूबर तक ले सकेंगे NABH प्रमाण पत्र, आयुष्मान योजना से 21 अस्पताल बाहर

Ayushman Card: एमपी के 21 निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना से बाहर किए जाने के बाद एनएबीएच प्रमाणपत्र के लिए 31 अक्टूबर तक मोहलत मिली। मोहलत मिलने तक इनमें आयुष्मान इलाज नहीं होगा।
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भोपाल

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Astha Awasthi

Updated: 23 Oct 2026, 9:46 AM IST

अस्पताल में इलाज, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

अस्पताल में इलाज, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

Bhopal news: मध्यप्रदेश में आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद मरीजों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए जेब से खर्च करना पड़ सकता है। आयुष्मान योजना से बाहर किए गए निजी अस्पतालों में से 21 अस्पतालों को एनएबीएच प्रमाणपत्र लेने के लिए 20 दिन की मोहलत मिली है। इनमें भोपाल के 10 अस्पताल शामिल हैं। हालांकि, दोबारा योजना में शामिल होने तक इन अस्पतालों में आयुष्मान के तहत इलाज नहीं हो सकेगा। मरीजों को दूसरे संबद्ध अस्पतालों का विकल्प तलाशना पड़ सकता है। निजी अस्पताल संचालकों की शासन से चर्चा के बाद 21 अस्पतालों को प्रमाणपत्र लेने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। भोपाल के 10 के अलावा इनमें ग्वालियर के आठ और इंदौर के तीन निजी अस्पताल हैं। मोहलत मिलने से आयुष्मान के तहत इलाज की अनुमति अपने आप बहाल नहीं होगी।

तीन अस्पताल छह महीने से नहीं कर रहे थे इलाज

तीन अन्य अस्पतालों को इसलिए बाहर किया गया, क्योंकि वे पिछले छह महीने से एमपी-एबीएन के तहत मरीजों का इलाज नहीं कर रहे थे। इनमें भोपाल के दो और इंदौर का एक अस्पताल शामिल है। इस तरह 67 अस्पतालों की कार्रवाई के कारण स्पष्ट हैं: बाकी पांच के कारण उपलब्ध जानकारी में दर्ज नहीं हैं।

प्रदेश में 813 निजी अस्पताल योजना से जुड़े

एमपी-एबीएन के तहत प्रदेश के 1,953 सरकारी और निजी अस्पताल इलाज करते हैं। इनमें 813 निजी अस्पताल हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में कुल 423 निजी अस्पताल हैं।

मरीजों के लिए सलाहः इलाज से पहले अस्पताल की आयुष्मान योजना में मौजूदा संबद्धता की पुष्टि करें।

60 अस्पताल प्रमाण-पत्र की शर्त पूरी नहीं कर सके

एनएबीएच यानी अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा से जुड़े मानकों का प्रमाणन। निर्धारित शर्त पूरी नहीं करने पर 60 निजी अस्पताल योजना से बाहर हुए। इनमें भोपाल के 27, इंदौर के 17, ग्वालियर के नौ और जबलपुर के सात अस्पताल शामिल हैं। इसके अलावा भोपाल के तीन अस्पतालों ने प्रमाणपत्र संबंधी दस्तावेज जमा नहीं किए, जबकि एक अस्पताल में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर कार्रवाई हुई। इसका सीधा असर ऐसे अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों को भुगतना पड़ सकता है। मरीजों को इसकी जानकारी लेकर ही ऐसे अस्पतालों में उपचार के लिए जाना चाहिए।

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23 Oct 2026, 9:46 AM IST

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Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में 31 अक्टूबर तक ले सकेंगे NABH प्रमाण पत्र, आयुष्मान योजना से 21 अस्पताल बाहर

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