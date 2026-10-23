Women Crime: हर दिन प्रताड़ना का शिकार हो रही 10 महिलाएं, भोपाल में घर के अंदर हो रहे 31% अपराध

Bhopal news: मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जागरूकता और सख्त कानूनों के दावों के बीच राजधानी में दर्ज हुए अपराध के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले है। 2026 में 30 सितंबर तक महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2801 केस दर्ज हुए हैं। हर दिन 10 महिलाएं शिकार बन रही है। 2025 में 2216 और 2024 में 2482 मामले दर्ज हुए। आंकड़ों को देखें तो 2026 में अपराध पिछले साल के मुकाबले 26 प्रतिशत बढ़ गए है। इसमें सबसे ज्यादा अपहरण, बलात्कार और महिलाओं के साथ प्रताड़ना के केस में बढ़ोतरी हुई है।