MP से राज्यसभा जा सकते है हरदीप पूरी, चर्चा में तीन नाम, विज्ञान के क्षेत्र से भी बड़ा नाम शामिल

राज्यसभा के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पूरी का नाम भी चर्चा में चल रहा है। हरदीप पूरी को एमपी से राज्यसभा भेजा जा सकता है। पुरी यूपी कोटे से राज्यसभा सांसद हैं। उनका कार्यकाल 25 नवंबर को पूरा हो रहा है। पिछले कुछ समय से विपक्षी नेता चर्चित एपस्टीन फाइल्स (Epstein Files) में नाम आने से हरदीप पूरी का विरोध कर रहे है। हालही में हरदीप पूरी और जेफ्री एपस्टीन की कथित मुलाकात की दो तस्वीरें सामने आई थी जिसे लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता भाजपा पर निशाना साध रहे है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एपस्टीन फाइल्स (Epstein Files) जैसे मामले में नाम आने के बाद हरदीप पूरी को एमपी से राज्यसभा भेजा जाएगा?