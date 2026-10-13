मध्यप्रदेश की राज्यसभा सीट क्यों छोड़ना चाहते हैं एल मुरुगन, केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देकर बताई अपनी मंशा

एल मुरुगन ने अपने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में अपने संघर्ष का भी उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि वे किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं। उनके माता-पिता दिहाड़ी मजदूर थे और मवेशी चराते थे। उनका परिवार आज भी तमिलनाडू के कोनूर गांव में साधारण जीवन जी रहा है। मुरुगन ने भावुक करने वाली बाते भी लिखी हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके माता-पिता ने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा केंद्र सरकार में मंत्री बनेगा। मुरुगन ने अपने राजनीतिक सफर का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा को दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका यहां मिलता है।