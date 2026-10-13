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लाड़ली बहना के लिए खुशखबरी, नवरात्रि में आएंगे 1500 रुपए, उमरिया से 1.25 करोड़ महिलाओं को सौगात

Ladli Behna Yojana : उमरिया के गुरुवाही से जारी होगी योजना की 41वीं किस्त, 1.25 करोड़ महिलाओं को मिलेगा फायदा। 144 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी।
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भोपाल

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Mohammad Faiz Mubarak

Oct 13, 2026

Ladli Behna Yojana

14 अक्टूबर को खाते में आएंगे 1500 रुपए (फोटो सोर्स: Mohan Yadav Facebook)

MP News : मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए नवरात्रि के अवसर पर आर्थिक सहायता की सौगात आने वाली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 14 अक्टूबर को उमरिया जिले के मानपुर जनपद पंचायत अंतर्गत गुरुवाही गांव में आयोजित लाड़ली बहना योजना सम्मेलन में सिंगल क्लिक के माध्यम से योजना की 41वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1500-1500 रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जिले में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे।

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Updated on:

13 Oct 2026 05:14 pm

Published on:

13 Oct 2026 05:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / लाड़ली बहना के लिए खुशखबरी, नवरात्रि में आएंगे 1500 रुपए, उमरिया से 1.25 करोड़ महिलाओं को सौगात

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