लाड़ली बहना के लिए खुशखबरी, नवरात्रि में आएंगे 1500 रुपए, उमरिया से 1.25 करोड़ महिलाओं को सौगात

MP News : मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए नवरात्रि के अवसर पर आर्थिक सहायता की सौगात आने वाली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 14 अक्टूबर को उमरिया जिले के मानपुर जनपद पंचायत अंतर्गत गुरुवाही गांव में आयोजित लाड़ली बहना योजना सम्मेलन में सिंगल क्लिक के माध्यम से योजना की 41वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1500-1500 रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जिले में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे।