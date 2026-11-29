MP News : कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान से जुड़े मामले में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक बार फिर प्रदेश सरकार और प्रशासनिक फैसलों पर कड़ा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सिंघार ने आरोप लगाया कि, मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी न देकर सरकार ने न सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया की अनदेखी की, बल्कि भारतीय सेना, देश की महिलाओं और संविधान का अपमान किया है। उन्होंने कानून के समान व्यवहार और मामले पर की गई कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाब मांगा है।