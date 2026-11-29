गैस सिलेंडर demo pic (Photo Patrika)
Gas Cylinders : राजधानी में इस समय गैस सिलेंडर के लिए बड़ी मारामारी चल रही है। घरेलू एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर की आपूर्ति और 14.2 किलो के नए कनेक्शन पर रोक के कारण उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि घरेलू गैस कनेक्शन के करीब 20000 आवेदन अटके हैं। गैस कंपनियों के पोर्टल पर आवेदन का विकल्प भी अनुपलब्ध बताया जा रहा है। सिलेंडर के लिए एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रहीं हैं। इन दिक्कतों के बीच सिलेंडर के नाम पर नया खेल भी चल रहा है। सिलेंडर में गैस की जगह पानी भरा जा रहा है। जांच में एक सिलेंडर में 3.7 किलो पानी निकला जिसकी बाकायदा शिकायत की गई है।
भोपाल में नए गैस कनेक्शन पर रोक है। आपूर्ति की कमी के कारण एजेंसियों पर भीड़ लग रही है। कई एजेंसियों पर बुकिंग के बावजूद समय पर सिलेंडर मिलने में देरी हो रही है, जिससे सुबह से ही ग्राहकों की लंबी कतारें लग रही हैं। कालाबाजारी की शिकायतें तो आम हैं। जबर्दस्त किल्लत के कारण कुछ जगहों पर घरेलू सिलेंडर 2500 रुपए तक में बेचा जा रहा है।
इस बीच भोपाल में सिलेंडर में गैस की जगह 3.7 किलो पानी निकलने का मामला सामने आया है। जब सिलेंडर 22 दिन में खत्म हुआ तो उपभोक्ता ने शिकायत की। खाद्य विभाग की टीम ने सिलेंडर का वजन कराया, जिसमें पानी भरे होने की पुष्टि हुई। विभाग ने संबंधित गैस एजेंसी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पंजाबी बाग निवासी राजकुमार बाबूलाल जैन ने 3 नवंबर को इंडेन गैस एजेंसी से घरेलू सिलेंडर लिया था। जैन ने बताया कि विभाग में शिकायत करने के बाद से ही एजेंसी की ओर से अलग-अलग मोबाइल नंबरों से फोन कर उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है।
खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार पंचनामा तैयार कर संबंधित गैस एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नियंत्रक खाद्य एवं आपूर्ति चंद्रभान सिंह जादौन के अनुसार मामले में कंपनी से बात की गई। उन्हें बताया गया कि कई बार इस तरह की स्थिति बन जाती है।
रिफिल के लिए अधिकृत गैस एजेंसी या आधिकारिक माध्यम से ही बुकिंग करें। डिलीवरी के समय सिलेंडर की सील और वजन (तौलकर) जरूर जांचें। अधिक कीमत या अनियमितता की शिकायत करें। वजन में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित गैस कंपनी के कस्टमर केयर या स्थानीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में शिकायत करें।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़