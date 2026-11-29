Gas Cylinders : राजधानी में इस समय गैस सिलेंडर के लिए बड़ी मारामारी चल रही है। घरेलू एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर की आपूर्ति और 14.2 किलो के नए कनेक्शन पर रोक के कारण उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि घरेलू गैस कनेक्शन के करीब 20000 आवेदन अटके हैं। गैस कंपनियों के पोर्टल पर आवेदन का विकल्प भी अनुपलब्ध बताया जा रहा है। सिलेंडर के लिए एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रहीं हैं। इन दिक्कतों के बीच सिलेंडर के नाम पर नया खेल भी चल रहा है। सिलेंडर में गैस की जगह पानी भरा जा रहा है। जांच में एक सिलेंडर में 3.7 किलो पानी निकला जिसकी बाकायदा शिकायत की गई है।