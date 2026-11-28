इस बार दीक्षांत समारोह में नई शिक्षा नीति का एक नया प्रयोग भी देखने को मिलेगा। पहली बार एमटेक में प्रवेश लेने वाले ऐसे तीन विद्यार्थियों को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दिया जाएगा, जिन्होंने एक साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी या अन्य कारणों से आगे की पढ़ाई छोड़ दी थी। पहले ऐसे विद्यार्थियों को कोई उपाधि नहीं मिलती थी। अब एनईपी-2020 के तहत न्यूनतम एक वर्षीय शैक्षणिक आवश्यकता पूरी करने पर उन्हें पीजी डिप्लोमा दिया जा रहा है। ये व्यवस्था उन विद्यार्थियों के लिए राहत है, जिन्हें पढ़ाई बीच में छोड़ने के कारण अब तक कोई औपचारिक शैक्षणिक प्रमाणपत्र नहीं मिलता था।