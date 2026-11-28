मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर महिला आरक्षण बिल का विरोध कर नारी शक्ति का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि, केंद्र और राज्य सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही हैं। पीएम आवास योजना से गरीबों को पक्के मकान दिए गए और देश में 80 करोड़ लोगों को हर महीने नि: शुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। एमपी में प्रति व्यक्ति आय और बिजली उत्पादन में वृद्धि का उल्लेख करते हुए सीएम ने कहा कि साल 2003 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 11 हजार रुपए सालाना थी, जो अब बढ़कर एक लाख 17 हजार रुपए हो गई है। बिजली उत्पादन भी 5 हजार मेगावाट से बढ़कर 30 हजार मेगावाट पहुंच गया है।