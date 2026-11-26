74 वर्षीय बुजुर्ग ने मेट्रिमोनियल एप पर नवंबर 2025 में अपनी प्रोफाइल बनाई थी। कुछ दिन बाद ही उनको एक लड़की ने फोन कर अपनी पहचान सरस्वती उपाध्याय निवासी उज्जैन के रूप में दी। उसने शादी करने की इच्छा जाहिर की। लड़की लगातार उनसे मोबाइल पर बात करती रही। कुछ दिन बाद ही एक व्यक्ति ने फोन कर उनको सरस्वती के गिरने और सिर में चोट लगने की जानकारी दी। इसके बाद आरोपी ने दोबारा फोन कर इलाज के लिए रुपए मांगे। पीड़ित ने दिसंबर माह से लेकर सितंबर 2026 तक इलाज के लिए अलग-अलग किस्तों में 12.11 लाख रुपए दे दिए।