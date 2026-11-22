होश में आने के बाद पुलिस को दिए बयान में नाबालिग ने बताया कि टिकरी गांव के रहने वाले विनय सिंह बघेल नाम के युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया है और जान से मारने की कोशिश भी की। जब वो बेहोश हो गई तो आरोपी उसे वहीं पर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत को गंभीरता से लिया और मामला दर्ज कर आरोपी विनय सिंह बघेल की तलाश शुरू की। 22 नवंबर को पुलिस ने आरोपी विनय सिंह बघेल को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ करने में जुटी हुई है। नाबालिग के साथ हुई इस घटना से इलाके के लोगों में आक्रोश का माहौल है और वो महिलाओं-बेटियों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जता रहे हैं।