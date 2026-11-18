मऊगंज में किशोरी की लाश मिली image patrika
मध्यप्रदेश के मऊगंज में 18 साल की एक किशोरी घर से दवा लेेने निकली। कुछ घंटों के बाद उसका फोन अचानक स्विच ऑफ हो गया। इससे घरवालों को अनहोनी का अंदेशा हो गया। वे तुरंत उसकी तलाश करते हुए इधर उधर दौड़े पर किशोरी कहीं मिली। देर रात उसका शव जंगल में मिला। वहां एक युवक भी घायलावस्था में मिला। किशोरी के पिता ने युवक पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। इधर पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अधिकारी मामले की गहराई से जांच में जुट गए हैं।
मऊगंज के नईगढ़ी इलाके में देवलहा जंगल में किशोरी शालिनी साकेत का शव मिला। पास में ही एक युवक विकास साकेत भी घायल मिला। उसे संजय गांधी अस्पताल, रीवा में भर्ती कराया गया है। शालिनी घर में तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ी बेटी थी। वह रामपुर हायर सेकंडरी स्कूल में 12वीं की छात्रा थी।
शालिनी के पिता विष्णु प्रसाद साकेत ने युवक विकास साकेत पर अपनी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि वह मेरी बेटी को शादी करने के लिए धमका रहा था। विकास ने यह तक कह दिया कि मुझसे शादी नहीं हुई तो और कहीं भी तेरी शादी नहीं होने दूंगा। पिता के अनुसार शालिनी की शादी तय हो चुकी थी। अप्रैल में ही उसकी शादी होनी थी। पिता के आरोप की पुलिस जांच कर रही है।
जानकारी के अनुसार शालिनी मंगलवार को सुबह 10 दवा लेने की बात कहकर घर से निकली थी। करीब 4 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। परिजन तुरंत उसकी तलाश में जुट गए। देर रात में देवलहा के जंगल में उसका शव मिला। नईगढ़ी थाने के एसआई पीडी सोनवंशी के अनुसार जंगल में किसी युवक के होने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम पहुंची तो विकास साकेत घायल अवस्था में मिला। इसके बाद पास में शालिनी साकेत का शव मिला। देर रात शव को अस्पताल पहुंचाया गया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव को परिजनों को सौंपा जाएगा। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच और कार्रवाई की जाएगी।
शालिनी का बुधवार को एग्जाम था। इधर देवगना निवासी विकास साकेत का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस उससे पूछताछ करने की तैयारी में लगी है।
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