जानकारी के अनुसार शालिनी मंगलवार को सुबह 10 दवा लेने की बात कहकर घर से निकली थी। करीब 4 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। परिजन तुरंत उसकी तलाश में जुट गए। देर रात में देवलहा के जंगल में उसका शव मिला। नईगढ़ी थाने के एसआई पीडी सोनवंशी के अनुसार जंगल में किसी युवक के होने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम पहुंची तो विकास साकेत घायल अवस्था में मिला। इसके बाद पास में शालिनी साकेत का शव मिला। देर रात शव को अस्पताल पहुंचाया गया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव को परिजनों को सौंपा जाएगा। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच और कार्रवाई की जाएगी।