Rewa Crime : जेब में रुपए देखकर बिगड़ गई नीयत, 18 हजार रुपए के लिए कर दी व्यापारी की हत्या

हत्या की खौफनाक सच्चाई सुनकर खुद पुलिस के भी होश उड़ गए। लक्खू चिकवा अक्सर बकरियां खरीदने गांव में जाते थे और उनके पास काफी रुपए होते थे। इस बात को आरोपी जानते थे। घटनावाले दिन जब व्यापारी लक्खू गांव पहुंचे तो उनकी जेब में रुपए देखकर आरोपियों ने हत्या की योजना बना ली। गांव से निकलते ही बदमाश उनके पीछे लग गए और रास्ते में सुनसान स्थान देखकर गला दबाकर हत्या कर दी।