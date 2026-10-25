रीवा पॉवर प्लांट को लेकर उमंग सिंघार के सरकार से सवाल, पूछा- ‘…क्या मजबूरी है?’

Rewa News : मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रोझौही गांव में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के विरोध में कांग्रेस ने 'डेरा डालो-घेरा डालो' आंदोलन की शुरुआतकर दी है। दो दिवसीय इस आंदोलन के जरिए कांग्रेस नेताओं ने किसानों की जमीन, जल संसाधनों, पर्यावरण और जनस्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे उठाते हुए परियोजना के संभावित प्रभावों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। वहीं, आंदोलन में शामिल हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आयोजन के दौरान आंदोलनकारी विमला आदिवासी की मौत को लेकर प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया तो वहीं, सरकार से कई सवाल भी किए।