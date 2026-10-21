जिस भतीजे को बेटे की तरह पाला… मऊगंज में उसका शव देख बड़े पिता का सदमे में निधन

सगरा गांव के रहने वाले लालेन्द्र सिंह (32) ट्रेक्टर से दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए ट्रेक्टर से अष्टभुजा धाम गए थे। इसी दौरान रास्ते में ट्रेक्टर से गिरने के कारण लालेन्द्र को अंदरूनी चोटें आईं। घटना के बाद साथी उन्हें घर छोड़कर चले गए, जहां रात में लालेन्द्र की मौत हो गई। सुबह जब घर के ही बगल में रहने वाले बड़े पिता कृष्ण कुमार सिंह को भतीजे लालेन्द्र की मौत की खबर मिली तो वो घर पर पहुंचे और भतीजे का शव देखकर उन्हें गहरा सदमा लगा। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और परिजन कुछ समझ पाते इससे पहले ही कृष्ण कुमार सिंह (84) की मौत हो गई।