Satna Crime: हत्या कर रात भर शव के पास बैठा रहा राघवेन्द्र, सुबह होते ही 37 हजार रुपये लेकर भागा

पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर पुलिस राघवेन्द्र मिश्रा तक पहुंची। आरोपी राघवेन्द्र मिश्रा मूल रूप से रीवा जिले के डभौरा का रहने वाला है। आरोपी को पकड़कर पूछताछ करने पर उसने वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। आरोपी ने बताया कि वो 15 अक्टूबर की रात बिहारीलाल पाठक के साथ धर्मशाला के कमरे में रुका था। कपड़े न धोने की बात पर बुजुर्ग ने उसे फटकार लगाई और गालियां दीं। इसी बात से नाराज होकर उसने रात करीब 12 बजे सोते समय बुजुर्ग के सिर और गर्दन पर कई वार कर हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी रातभर शव के पास बैठा रहा और सुबह होने से पहले करीब साढ़े चार बजे शव को गद्दे में लपेटकर पेटी में रखे करीब 37 हजार रुपए नकद, कागजात और तस्वीरें लेकर कमरा बंद कर फरार हो गया था।