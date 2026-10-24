पहली बार लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने उतरीं लड़कियां, राजगढ़ के खेल मैदान दिया बराबरी का संदेश

Rajgarh News : क्रिकेट के मैदान पर अक्सर लड़कों की टीम और लड़कियों की टीम अलग-अलग नजर आती है, लेकिन मध्य प्रदेश के राजगढ़ में नजर आई तस्वीर कुछ अलग थी। यहां लड़कियां भी लड़कों के साथ मैदान में उतरीं, टीम का हिस्सा बनीं और पूरे उत्साह के साथ दोनों टीमों ने क्रिकेट खेला। ये मुकाबला सिर्फ बल्ले और गेंद तक सीमित नहीं था, बल्कि उस सोच को चुनौती देने की पहल भी था, जिसमें खेल के अवसरों को लड़के और लड़कियों के बीच अलग-अलग देखा जाता है। मैदान पर साथ खेलते युवा-युवतियों ने समानता, सहयोग और भाईचारे का संदेश दिया।