राजगढ़ में भाजपा जिला उपाध्यक्ष का कार्यकर्ता को गाली देते ऑडियो वायरल

Rajgarh News :मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ग्राम इकलेरा में भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत सरपंच श्रवण पाटीदार पर गांव के ही एक युवक के साथ फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगे हैं। मामले से जुड़ी कथित फोन बातचीत की रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात सामने आई है, जिसमें पीड़ित ने तलेन थाने में शिकायत देकर मामले में जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि, कथित तौर पर जिस जिस शख्स को गालियां दी जा रही हैं, वो भी भाजपा कार्यकर्ता है।