गालीबाज भाजपा नेता पर राजगढ़ में केस दर्ज, अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता को दी थी गालियां

नल-जल योजना में नल बंद होने की शिकायत कलेक्टर तक पहुंचाने की बात पर यह विवाद, कहासुनी हुई थी। इकलेरा निवासी भाजपा कार्यकर्ता नीरज शर्मा की शिकायत पर तलेन पुलिस ने ग्राम पंचायत सरपंच और भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्रवण पाटीदार के खिलाफ फोन पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। मामले से जुड़ी कथित बातचीत का ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल ऑडियो में जिला उपाध्यक्ष श्रवण पाटीदार नीरज को ऐसी गालियां दे रहा है, जो सुनी नहीं जा सकती। इकलेरा पंचायत में निर्माण कार्यों को लेकर कथित अनियमितताओं की शिकायत पर पहले यू-ट्यूबर्स से विवाद और अब नल-जल योजना की शिकायत को लेकर सामने आए इस मामले ने पंचायत प्रतिनिधियों के व्यवहार और सार्वजनिक शिकायतों पर प्रतिक्रिया को लेकर फिर सवाल खड़े किए हैं।