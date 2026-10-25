बंद अलमारी में सुरक्षित रखे थे 13 लाख, जब देखा तो उड़ गए राजगढ़ के रिटायर्ड सचिव के होश

घटना की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम गांव पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। क्षेत्र में चर्चा है कि पुलिस ने कुछ लोगों को थाने में बैठाकर पूछताछ की है। हालांकि, उनकी गिरफ्तारी या चोरी में भूमिका को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। थाना प्रभारी गोविंद मीना ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। घर में काम करने वाले कुछ लोगों और फरियादी पक्ष के परिजनों से बातचीत की जा रही है। पूरी जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल चोरी गई राशि की बरामदगी और वारदात के खुलासे को लेकर पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।