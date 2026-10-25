‘मैं कभी हिंदुत्व का समर्थक नहीं रहा और न रहूंगा’, शाजापुर में दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान

प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व सीएम ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर भी कटाक्ष किए। उन्होंने खुद को सनातन धर्म को मानने वाला बताया। उन्होंने कहा कि, जिसने चंदा चोरी की उसी ने वोट चोरी की है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री द्वारा उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोला गया। प्रेस वार्ता के बाद दिग्विजय सिंह ने माता राजराजेश्वरी मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद वो अपनी यात्रा के साथ पैदल चलते हुए शहरी हाईवे से होकर पनवाड़ी की ओर रवाना हो गए। आज यात्रा का रात्रि विश्राम ग्राम जलोदा में स्थित वाटर पार्क में रहेगा। इसके बाद सोमवार को यात्रा राजगढ़ जिले में प्रवेश करेगी।