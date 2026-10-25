युवक ने पकड़ा एक हाथ, दूसरे हाथ से लाठी टेकते हुए बढ़े दिग्विजय सिंह, कांग्रेसियों का हुजूम उमड़ा

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शनिवार शाम को सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा लेकर शाजापुर में प्रवेश किया था। उज्जैन जिले की सीमा से शाम साढ़े 4 बजे यात्रा जादमी पहुंची थी। यहां से भदौनी से करेड़ी नाका होते दुपाड़ा रोड से यात्रा ने शाजापुर नगरीय सीमा में प्रवेश किया। जगह-जगह लोगों एवं कांग्रेसियों ने स्वागत किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री हुकुमसिंह कराड़ा भी पैदल चलते रहे। बड़ी संख्या में कांग्रेस भी सम्मिलित रहे। श्रीराम भजनों के साथ ही बनाए स्वागत द्वार और मंच से पुष्पवर्षा की गई। हालांकि सिंह के पहुंचने पर सभी से पुष्पवर्षा नहीं करने के लिए कहा गया। यात्रा के दौरान चारपहिया के काफिले के कारण जाम की भी स्थिति बनती रही।